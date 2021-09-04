Денис Пушилин: «Украина окончательно превратилась в американскую колонию»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Фото: сайт Главы ДНР

Украинский президент Зеленский будет и дальше блокировать выполнение Минских соглашений, делая ставку на наращивании сил у линии соприкосновения с Республиками Донбасса. Такое мнение выразил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, комментируя недавнюю встречу украинского руководства с президентом США.

- Складывается впечатление, что официальный Киев не просто соглашается с внешним управлением США, он стремится к этой зависимости, ее жаждет. Американцы давно контролируют основные процессы на Украине, включая реформы в сферах ЖКХ, здравоохранения, образования, в правоохранительных органах. Теперь дошла очередь до судебной власти, - сказал Глава ДНР.

По словам Дениса Пушилина, обещанная украинцам помощь от США в размере 60 миллионов долларов из средств минобороны точно не говорит о намерении установить мир в Донбассе. Американцы явно преследуют другие цели - полное внешнее управление над незалежной.

- Тот, кто платит, получает доступ к рынку земли, всем видам генерации энергии, железнодорожному транспорту, портовой инфраструктуре. Это неоспоримое доказательство перехода Украины в статус американской колонии, - считает Глава ДНР.

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