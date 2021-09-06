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Общество6 сентября 2021 18:22

В Макеевке на два дня отключат воду

Ремонтные работы будут идти 15 и 16 сентября
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Воду отключат в связи с работами на объектах водопроводно-канализационного хозяйства города. Фото: КП «Компания «Вода Донбасса»

Воду отключат в связи с работами на объектах водопроводно-канализационного хозяйства города. Фото: КП «Компания «Вода Донбасса»

Жителей Макеевки предупредили об отключении воды с 00:00 15 сентября и ориентировочно до 19:00 16 сентября. Об этом сообщили в Макеевском ПУВКХ компании «Вода Донбасса».

- В связи с подготовкой Макеевской фильтровальной станции и объектов водопроводно-канализационного хозяйства Макеевки к работе в осенне-зимний период будет прекращена подача питьевой воды с 00:00 15 сентября и ориентировочно до 19:00 16 сентября, - говорится в сообщении.

Жителей города просят сделать запас питьевой воды и в очередной раз напоминают о необходимости кипячения воды в течение 5-7 минут перед ее употреблением.

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