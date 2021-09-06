В Кировском на шахте «Комсомолец Донбасса» пострадал горнорабочий

Горноспасатели оказали помощь пострадавшему шахтеру. Фото: МЧС ДНР

Сегодня, 6 сентября, в городе Кировское на шахте «Комсомолец Донбасса» пострадал 37-летний горнорабочий. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Горноспасатели 2-го Государственного военизированного горноспасательного отряда из Тореза оказали медицинскую помощь горнорабочему 1984 года рождения. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение, - говорится в сообщении.

Привлекалась реанимационно-противошоковая группа (РПГ).

На шахте «Комсомолец Донбасса» за неделю уже второе происшествие, связанное с травматизмом.

31 августа также понадобилась помощь горноспасателей. Пострадал работник шахты 1983 года рождения. Его отвезли на госпитализацию в горбольницу Кировского.

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