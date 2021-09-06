Родион Мирошник рассказал о состоянии здоровья Леонида Кравчука

В Германии Леонид Кравчук пришел в себя после комы. Фото: leonid-kravchuk.com.ua

Представитель ЛНР в подгруппе по политическим вопросам Контактной группы Родион Мирошник сообщил, что руководитель украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук находится на реабилитации в Германии.

- В июне 87-летний экс-президент перенес операцию на сердце, потом находился на аппарате искусственной вентиляции легких, - написал Мирошник на своей странице в соцсети.

Представители Киева на Минских переговорах подтвердили, что Кравчук до конца года принимать участие в переговорах не будет.

- Зная стремление Кравчука все время быть в центре внимания, можно говорить, что его состояние таково, что не позволяет ему давать интервью и появляться в медиа, а значит тяжелое. Впрочем, его отсутствие на переговорах в Минском формате, как и ранее, не отразилось на позиции украинской делегации. Представители Киева по-прежнему стремятся блокировать любые варианты достижения договоренностей с Донбассом, - отметил Родион Мирошник.

А сегодня появилась информация, что экс-президент находится в реанимации немецкой клиники в Мюнхене. Он частично пришел в сознание, узнает своего внука, но говорить не может. Ему делают анализы, чтобы понять, как он попал в состояние комы. И главное - какие шансы на восстановление.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Родион Мирошник: Зеленский хочет реализовать давнюю мечту галичанских идеологов – законодательно закрепить за жителями Донбасса звание «второго сорта»

Представитель ЛНР в Контактной группы рассказал, к каким последствиям приведет подготовленный в Киеве документ (подробнее)