В ЛНР начальник почты украла полмиллиона рублей у ветеранов войны, которые уехали на территорию Украины

Работник почты крала пенсионные и социальные выплаты участников Великой Отечественной войны. Фото: МВД ДНР

В Брянке городской суд приговорил начальника отделения почтовой связи №1 к трем с половиной годам лишения свободы (условно) и возмещению материального ущерба. Ольгу Ткаченко осудили за растрату бюджетных денег в сумме 500 тысяч рублей и служебный подлог.

Сотрудники МГБ ЛНР выяснили, что Ткаченко с 2015 по 2019 годы незаконным путем получала пенсионные выплаты за людей, проживающих на территории Украины с 2014 года. Начальник почты воспользовалась служебным положением и пожилым возрастом граждан, которые ввиду тяжелого материального положения не смогли вернуться на территорию ЛНР.

- Ткаченко умышленно присвоила бюджетные средства в виде пенсионных и социальных выплат, предназначавшихся вышеуказанным лицам как участникам Великой Отечественной войны, на сумму более полумиллиона рублей. Также осужденная вносила в документы заведомо ложные сведения для продолжения выплат, - сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.

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