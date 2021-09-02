Как в ДНР после смерти одного из супругов оформить право собственности на имущество

Многие пожилые люди и не подозревают, что после смерти супруга нужно оформить у нотариуса свое право собственности на имущество Фото: Евгения ГУСЕВА

Смерть одного из супругов всегда трагедия для второй половинки семьи. При этом многие пожилые люди и не подозревают, что свое право собственности на имущество нужно оформить у нотариуса. Так и продолжают жить, считая, что все совместно нажитое принадлежит им. На самом деле это не так. В Министерстве юстиции ДНР рассказали о выдаче свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. Оформить этот документ важно после смерти одного из супругов.

В Минюсте отметили, что семейное законодательство определяет не только правовой статус брачного союза мужчины и женщины, но и предоставляет возможность урегулирования имущественных отношений между супругами путем распределения благ имущественного характера. Поэтому важным является вопрос режима совместной собственности.

ЧТО ОТНОСИТСЯ К СОВМЕСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

- Согласно частям 1,4 статьи 317 Гражданского кодекса ДНР, имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью в равных долях, если брачным договором между ними не установлен иной режим этого имущества, - сообщила пресс-секретарь Минюста ДНР Ирина Наумова.

К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся (ч. 1-2 ст. 34 Семейного кодекса ДНР):

– доходы каждого из супругов от трудовой, интеллектуальной и предпринимательской деятельности;

– полученные каждым из супругов пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения;

– приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале;

– любое другое имущество, не изъятое из гражданского оборота, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено, зарегистрировано или на имя кого внесены денежные средства.

- Режим совместной собственности супругов распространяется на все нажитое в браке имущество и в тех случаях, когда один из супругов в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода, - отметила Ирина Наумова.

НЕ СЧИТАЕТСЯ СОВМЕСТНЫМ

В то же время под режим совместной собственности не подпадает следующее имущество:

– имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак;

– имущество, полученное одним из супругов в период брака в порядке наследования;

– имущество, полученное одним из супругов в дар, как от второго супруга, так и от третьих лиц;

– имущество, полученное по иным безвозмездным сделкам;

– вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие) независимо от времени и оснований приобретения, за исключением драгоценностей и иных предметов роскоши.

При этом следует учитывать, что имущество каждого из супругов может быть признано судом их совместной собственностью, если будет установлено, что в период брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость такого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и другие).

- Данное правило не применяется, если брачным договором между супругами предусмотрено иное, - пояснила пресс-секретарь Минюста ДНР.

КУДА И КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ

В случае смерти одного из супругов, переживший супруг имеет право наследования на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью, если иное не определено совместным завещанием супругов, наследственным договором или решением суда.

- Для удостоверения факта принадлежности пережившему супругу половины общего с умершим супругом (наследодателем) имущества нотариус выдает свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, - сообщила Ирина Наумова.

Обратиться к нотариусу важно до истечения 6 месяцев со дня смерти супруга. Фото: Минюст ДНР

Обратиться к нотариусу важно до истечения 6 месяцев со дня смерти одного из супругов. Выдача свидетельства осуществляется нотариусом по последнему адресу места жительства наследодателя (месту открытия наследства) по письменному заявлению пережившего супруга с извещением наследников, принявших наследство. В данном случае, свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов может быть выдано пережившему супругу на половину общего имущества, нажитого во время брака.

На основании письменного заявления наследников, принявших наследство, и с согласия пережившего супруга в свидетельстве о праве собственности может быть определена также доля умершего супруга в общем имуществе.

- При выдаче свидетельства о праве на долю в общем имуществе супругов нотариус истребует документы, удостоверяющие факт нахождения в брачных отношениях, факт смерти одного из супругов и право общей совместной собственности на имущество супругов (правоустанавливающий документ), - отметала Ирина Наумова.

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