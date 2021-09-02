Жители ДНР, имеющие паспорта РФ, могут потренироваться в электронном голосовании по выборам в Госдуму

Для тренировки нужно будет зайти в портал ДЭГ. Фото: vybory.gov.ru

С 7 по 9 сентября пройдет тренировка системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) среди избирателей, подавших заявления для участия в ДЭГ и получивших статус «Учтено». Об этом сообщила руководитель информационного центра «357» Анна Гайворонская.

- Участие в мероприятии смогут принять жители ДНР, имеющие гражданство России и подавшие заявление в ДЭГ, - сказала Гайворонская.

В отделениях инфоцентра жители Республики смогут ознакомиться с процедурой дистанционного электронного голосования и заранее проверить свое устройство и браузер на соответствие требованиям корректной работы портала ДЭГ.

С 14:00 7 сентября до 16:00 9 сентября 2021 года, избирателям нужно будет перейти на портал vybory.gov.ru и опробовать электронное голосование.

- Стоит отметить, что тренировка системы ДЭГ будет проводиться на тестовых данных. А сами выборы в Государственную Думу Российской Федерации состоятся 17,18,19 сентября 2021 года, - отметила Анна Гайворонская.

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