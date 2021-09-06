Стали известны адреса участков, где жители Донбасса смогут проголосовать на выборах в Госдуму РФ

Всю информацию о выборах в Госдуму можно узнать на сайте ЦИК РФ. Фото: ЦИК РФ

Народный Совет ДНР опубликовал список избирательных участков Ростовской области, на которых жители Республики с российским гражданством смогут проголосовать на выборах в Госдуму.

- Для желающих проголосовать на выборах в Государственную Думу будет организовано автобусное и железнодорожное сообщение. Движение транспорта будет осуществляться в два этапа: до таможенного пункта пропуска, а затем до избирательного участка Ростовской области. Граждане Республики будут дополнительно оповещены о точках сбора населения в городах и районах для выезда в дни голосования в Ростовскую область, — говорится в сообщении НС ДНР.

В перечне 15 участков. Они расположены на территории Матвеево-Курганского, Куйбышевского и Неклиновского районов.

Напомним, что выборы в Госдуму пройдут 17-19 сентября.

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