ВСУ обстреляли из автоматического гранатомета Гольмовский на окраине Горловки

По Гольмовскому украинские военные стреляли из автоматического гранатомета. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Сегодня, 6 сентября, в 11 часов дня вооруженные формирования Украины обстреляли поселок Гольмовский на северо-востоке Горловки из гранатометов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Огонь велся из подконтрольной Киеву части поселка Зайцево, выпущено 15 боеприпасов из АГС, также применялось стрелковое оружие. Данные о пострадавших и новых разрушениях не поступали.

В представительстве подчеркнули, что попытки задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины были проигнорированы украинской стороной в СЦКК.

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