Коронавирус в ДНР: За сутки 136 жителей Республики заболели пневмонией

929 жителей, заболевших пневмонией, находятся на кислородной поддержке Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В ДНР за минувшие сутки исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 58225. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 7570 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 46458. Летальных случаев – 4197.

Тем временем, обновилась статистика по заболеваниям пневмонией. За прошедшие сутки на лечение поступили еще 136 пациентов, на 22 меньше, чем за предыдущий день. 62 заболевших нуждались в госпитализации. Всего на лечении находятся 2778 пациентов с пневмониями, из них 929 на кислородной поддержке (+46 за сутки).

Также в Минздраве отметили, что с 18 марта 2021 года выявлено 2250 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

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