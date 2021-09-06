В Донецке возложили цветы к памятникам освободителям Донбасса

В Донецке возложили цветы к памятникам К.А. Гурову и Ф.А. Гринкевичу. Фото: t.me/kulemzin_donetsk

Сегодня, 6 сентября, в преддверии Дня освобождения Донбасса в столице Донецкой Народной Республики возложили цветы к памятникам К.А. Гурову и Ф.А. Гринкевичу – героям, освобождавшим регион от фашистской оккупации в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин, который принял участие в торжественном мероприятии.

- Я поздравляю дончан с этим великим праздником! Радостно оттого, что среди нас еще живы освободители Донбасса, которые лично приняли участие в мероприятии и шли в первых рядах! Я всем желаю мира, здоровья и долголетия! — сказал мэр Донецка.

В Донецке возложили цветы к памятникам К.А. Гурову и Ф.А. Гринкевичу. Фото: t.me/kulemzin_donetsk

Также школьники и юнармейцы возложили цветы к памятникам Н.Ф. Ватутину, Ф.И. Толбухину и к монументу «Жертвам фашизма» в Донецке.

Основные мероприятия в ДНР, посвященные 78-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков пройдут 8 сентября на легендарной высоте «Саур-Могила».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Несмотря на полученную в результате боевого ранения инвалидность - продолжил сражаться: В Стаханове установили памятник Герою СССР летчику Владимиру Стрелкову

Открытие памятника приурочили к освобождению города от немецко-фашистских захватчиков (подробнее)