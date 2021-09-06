Украинские силовики обстреляли Золотое из противотанкового гранатомета

По Золотому украинские военные стреляли из гранатомета. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Украинские силовики один раз за сутки нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелу подвергся район Золотого-5. Огонь велся из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9, было произведено три выстрела, - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.

Тем временем, в районе населенных пунктов Горское и Луганское, в зонах ответственности 24-й и 30-й бригад ВСУ, мобильные группы 20-го батальона РЭБ с помощью станций «Буковель-АД» препятствовали работе беспилотных летательных аппаратов мониторинговой миссии ОБСЕ. Делалось это в целях недопущения вскрытия наблюдателями размещенной украинской военной техники. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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