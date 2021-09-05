Облачная и безветренная погода ожидается в Донецке 6 сентября

С каждым днем в Донецке становится все прохладнее Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На смену солнечному утру 6 сентября в Донецке придут облачный день и пасмурный вечер. При этом осадков не предвидится.

Температура воздуха в этот день будет колебаться от +9 до +18 градусов. Самый низкий показатель столбик термометра будет отображать ранним утром. Ближе к полудню воздух постепенно прогреется до +18 градусов. Вечером, после захода солнца, температура опустится до +11 градусов.

Ветра в этот день практически не будет. Скорость воздушных потоков составит 2 – 3 метра в секунду. Дуть будет в северном направлении. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба.

Народный прогноз погоды. 6 сентября почитается память святого Евтихия. Из прежних времен до нас дошло такое наблюдение, что обычно этот день тихий и безветренный. Если все же пошел дождь, то это значит, что осень будет сухая, снег хорошо укроет землю зимой, а с приближением весны он быстро растает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самый вкусный виноград в ДНР вырастили в Харцызске

Его вырастил в личном подсобном хозяйстве местный житель Артем Майсак (подробнее)