Самый вкусный виноград в ДНР вырастили в Харцызске

На выставке в Донецке было представлено огромное разнообразие видов винограда. Фото: Минагропром ДНР

4 сентября в Донецком ботаническом саду прошла третья ежегодная выставка-конференция «Виноград Донбасса – 2021». На ней собрались лучшие виноградари ДНР. Они представили результаты свои трудов за этот год.

— Виноградарство является достаточно перспективной отраслью для Республики. Здесь и климат, и почва благоприятны для развития данной отрасли. Кроме того, наши селекционеры вывели большое количество сортов, которые на сегодняшний день представлены в том числе и в Российской Федерации, — рассказал руководитель министерства агропромышленной политики и продовольствия Артем Крамаренко.

Также среди виноградарей прошел конкурс «За самый вкусный виноград». В результате победил житель Харцызска Артем Майсак. На конкурсе он представил виноград сорта «кишмиш лучистый». Он его вырастил на личном подсобном хозяйстве.

В номинации «За самую весомую гроздь» приз достался ФЛП Чебышев из Енакиево. Вес его грозди составил 3,2 килограмма. Стоит отметить, что победитель считается самым крупным хозяйством по выращиванию винограда в Республике. Его площадь составляет 20 га и выращивается около 200 сортов только столового винограда.

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