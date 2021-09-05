Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 сентября 2021 11:47

У Иловайска появился собственный гимн города

Композитором гимна Иловайска выступил заслуженный работник культуры ДНР Михаил Хохлов
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
КомментироватьОставить комментарий(0)
Иловайск отмечает 152-ю годовщину со дня основания. Фото: администрация города Иловайска

Иловайск отмечает 152-ю годовщину со дня основания. Фото: администрация города Иловайска

В канун празднования 152-ой годовщины со Дня основания Иловайска его жителям представили новый гимн города.

Композитором гимна Иловайска выступил заслуженный работник культуры ДНР Михаил Хохлов, также известный как автор гимна ДНР. С предложением написать песню об Иловайске к нему обратился глава городской администрации Руслан Дудников.

— Когда ко мне обратился мэр Иловайска Руслан Дудников по вопросу создания гимна, я выступил со встречным предложением: написать песню о городе, а станет ли она гимном — покажет время. Уверен, ее ждет красивая судьба, — рассказал Михаил Хохлов.

Текст для гимна в буквальном смысле собирался по кусочкам. Дудников прислал композитору стихотворный материал различных авторов. Из него Хохлов выбирал понравившиеся ему строчки, а после редактировал.

Презентация песни состоялась 3 сентября на главной городской площади Иловайска. Ее исполнителем стал артист музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна Алексей Аносов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый симфонический сезон в Донецке открыл уникальный пианист из Москвы – Андрей Коробейников

В сопровождении Донецкого симфонического оркестра были исполнены произведения Чайковского, Шнитке, Прокофьева (подробнее)