У Иловайска появился собственный гимн города

Иловайск отмечает 152-ю годовщину со дня основания. Фото: администрация города Иловайска

В канун празднования 152-ой годовщины со Дня основания Иловайска его жителям представили новый гимн города.

Композитором гимна Иловайска выступил заслуженный работник культуры ДНР Михаил Хохлов, также известный как автор гимна ДНР. С предложением написать песню об Иловайске к нему обратился глава городской администрации Руслан Дудников.

— Когда ко мне обратился мэр Иловайска Руслан Дудников по вопросу создания гимна, я выступил со встречным предложением: написать песню о городе, а станет ли она гимном — покажет время. Уверен, ее ждет красивая судьба, — рассказал Михаил Хохлов.

Текст для гимна в буквальном смысле собирался по кусочкам. Дудников прислал композитору стихотворный материал различных авторов. Из него Хохлов выбирал понравившиеся ему строчки, а после редактировал.

Презентация песни состоялась 3 сентября на главной городской площади Иловайска. Ее исполнителем стал артист музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна Алексей Аносов.

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