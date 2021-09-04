Новый симфонический сезон в Донецке открыл уникальный пианист из Москвы – Андрей Коробейников

Очень мощное и яркое открытие симфонического сезона Фото: Юлия АНДРИЕНКО

90-й, юбилейный, симфонический сезон Донецкая филармония открыла концертом с участием выдающегося пианиста из Москвы Андрея Коробейникова.

Не зря нынешний год объявлен Годом русской культуры, в программе симфонического оркестра были представлены произведения величайших русских композиторов - Чайковского, Шнитке, Прокофьева.

В этот раз не было посторонних звуков в зале, не было зрителей, болтающих или снимающих на телефон. Просто то, что происходило на сцене, можно было назвать одним словом – «откровение». Публика замерла и внимала любимому оркестру и пианисту, который священнодействовал на сцене.

Донецкому симфоническому оркестру не впервые выступать с мировыми звездами Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Не нужно вообще разбираться в музыке, чтобы понять, что у рояля виртуоз со своим «почерком». Андрей Коробейников - имя известное, теперь и в Донецке. Шнитке, Прокофьев - не самые простые композиторы. Не напоет своим домашним после концерта никто из сидящих в зале. Но когда возникает такая энергетика- публика не дышит. И это сила искусства, - поделилась своими впечатлениями дончанка Лариса Гальцова. - А еще я в очередной раз восхищена нашими музыкантами. Того, кто умеет многое, часто называют «человек-оркестр». А как назвать наш оркестр-ОРКЕСТР? И главный дирижер, Анатолий Оселков, это безусловно уже отдельная страница в истории Донецкий филармонии.

Чтобы было понятно, насколько необычный гость посетил Донецк, приведем только несколько фактов. Андрей Коробейников с пяти лет обучался игре на фортепиано, а уже в семь лет завоевал первую премию III Международного конкурса юных музыкантов имени Чайковского. К 11 годам экстерном окончил музыкальную школу, а к 20 годам он был уже обладателем более 20 премий музыкальных конкурсов в России, США, Италии, Португалии и т.д.

Его называют одним из самых необычных пианистов нынешнего века, сенсацией и уникальным явлением. Он не следует стандартам и стереотипам, а только собственному чувству музыки – вдохновенному, страстному и яростному.

Александр Парецкий пообещал, что это не последнее посещение уникальным пианистом нашего города Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Я действительно счастлив. У меня сегодня было ощущение сеанса какого-то знахаря и спасителя, - признался генеральный директор и художественный руководитель Донецкой филармонии Александр Парецкий, поблагодарив за помощь правительство Республики и "Русский Центр". - Поздравляю донецкую публику с таким мощным началом симфонического сезона, обещаем и впредь удивлять нашего зрителя.

Андрей Коробейников выступает с концертами по всему миру, к настоящему времени он посетил более 50 стран, а самое главное – не побоялся приехать в Донецк, в котором побывал впервые 17 лет назад. Остается надеяться, что это не последнее посещение Андреем нашего города, а с его творчеством смогут познакомиться жители не только Донецка, но и других городов Республики.

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