Жителям ДНР предложили проверить свои знания по истории

Подобные акции проводятся для сохранения истории родного края. Фото: МВД ДНР

Жителям Донецкой Народной Республики предложили поучаствовать в образовательной акции в виде онлайн-теста на знание важных исторических событий Великой Отечественной войны и освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

— Республиканская акция «Знаю! Помню! Горжусь!» начинается 6 сентября 2021 года в 8:00 по Московскому времени и продлится до 10 сентября 2021 года, — говорится на платформе проведения акции.

Тест подготовили в отделе общественных дисциплин Донецкого республиканского института дополнительного педагогического образования. Проверить свои знания будет интересно всем, кто интересуется историей родного края и стремится сохранить историческую память своего народа.

Всего в тесте заготовлено 68 вопросов. После их прохождения всем участникам акции «Знаю! Помню! Горжусь!» будут выданы сертификаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ночные волки» проедутся колонной до Саур-Могилы в годовщину освобождения Донбасса

Выезд колонны мотоциклистов запланирован на 7 часов утра с мотоцентра (подробнее)