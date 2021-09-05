В Донбассе двое суток соблюдалось перемирие

С 27 июля 2020 года в Донбассе действуют допмеры контроля перемирия. Фото: штаб ООС

Украинская армия в Донбассе в течение прошедших суток соблюдала режим прекращения огня в зоне ответственности Донецкой Народной Республики. Нарушений дополнительных мер контроля перемирия также зафиксировано не было. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

— За прошедшие сутки нарушений Комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня со стороны украинских боевиков не зафиксировано, — говорится в сообщении.

Отметим, что в предыдущий отчетный период вооруженные формирования противника также соблюдали перемирие.

Напомним, что с 27 июля 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры усиления и контроля режима прекращения огня. Это пакет соглашений, на которые пошли стороны конфликта для его урегулирования. Документ запрещает применение любого вида оружия, размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах и их окрестностях, а также проводить диверсии, инженерные работы и полеты беспилотников. Однако данные соглашения, как и все предыдущие, регулярно нарушаются украинской стороной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ЛНР о встрече Байдена с Зеленским: Весь смысл диалога украинского и американского лидеров – война

Леонид Пасечник заявил, что риторика Зеленского вот уже больше двух лет, к сожалению, неизменна (подробнее)