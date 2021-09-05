Археологи из Башкортостана продолжат поисковые работы на территории ЛНР

В 2019 году поисковики нашли зацепки боя, в котором погиб легендарный командир
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Поисковики из Башкортостана планируют вернуться в Луганскую Народную Республику, чтобы продолжить поисковые работы на предположительном месте гибели легендарного командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерала-майора Минигали Шаймуратова.
— В этом году мы планируем выехать в ЛНР и хотели бы отработать то поле, где в 2019 году нам удалось найти, скажем так, зацепки боя. И теперь мы хотели бы отработать его более подробно, чтобы установить обстоятельства этого боя 23 февраля 1943 года, — рассказал председатель совета общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» в Республике Башкортостан Владимир Волков.
Шаймуратов погиб во время рейда по тылам противника в бою под поселком Штеровка, находящийся на окраине города Петровское (Красный Луч).
В годы Велико Отечественной войны героя перевели из атташе в помощники начальника отдела Генерального штаба Красной Армии и сделали командиром части по охране Кремля – 1-го Особого кавалерийского полка, который вскоре был направлен на фронт в состав корпуса генерала Льва Доватора.
Под командованием Шаймуратова Башкирская кавалерийская дивизия одержала ряд побед на Брянском, Воронежском, Юго-Западном фронтах, участвовал в Сталинградской битве и освобождении Украины.
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