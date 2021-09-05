Известный детский писать подарил книги донецким библиотекам

Часть книг - это детская литература авторства Михаила Садовского. Фото: официальный сайт ДНР

Известный детский писатель и поэт Михаил Садовский передал донецким детям книги. Доставку подарка из Челябинска в Донецк обеспечили представители международной волонтерской группы «Москва – Донбасс». Об этом сообщили на официальном сайте ДНР.

— В рамках Года русской культуры в Донецкой Народной Республике мы передали в фонды донецких библиотек более 500 книг на русском языке. Это книги из Челябинска, а подарил их известный детский писатель и поэт Михаил Садовский, — рассказала руководитель волонтерской группы «Москва – Донбасс» Елена Романенко.

Книги изначально доставили в Донецкую республиканскую универсальную научную библиотеку им. Н.К. Крупской и Донецкую республиканскую библиотеку для детей им. С.М. Кирова. В том числе произведения духовного характера и детская литература. Часть из них останется в фоне учреждений, а остальные издания перераспределят по публичным библиотекам всей Донецкой Народной Республики.

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