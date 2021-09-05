В ЛНР зарегистрировали 9605 случаев заражения COVID-19

Медики диагностировали COVID-19 еще у 111 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ЛНР возросло число больных коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки за помощью обратились 111 пациентов с положительными тестами на COVID-19. При этом 58 человек сняли с учета с полным выздоровлением, а еще 8 – не смогли побороть болезнь. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

Всего по состоянию на утро 5 сентября подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР было зарегистрировано 9 605. Из них с учета сняли 7 517 человек. Перед выпиской из медучреждения им дважды провели тест. Оба дали отрицательный результат.

Также с начала пандемии медики Республики зафиксировали 949 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Напомним, что в ЛНР действует режим повышенной готовности. Власти Республики предприняли ряд мер для недопущения неконтролируемого распространения болезни. В том числе изменения коснулись режима работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта.

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