Страницу администрации Донецка «ВКонтакте» взломали

У сотрудников администрации Донецка не получилось вернуть права и доступ к своей странице в соцсети Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрации города Донецка не удалось восстановить доступ к своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщил мэр столицы Алексей Кулемзин в Telgegram.

— К сожалению, вернуть права и восстановить доступ к странице сообщества не представляется возможным, — говорится в сообщении.

Отметим, что страница администрации города подверглась хакерской атаке еще 24 августа. С ее помощью злоумышленники размещают в ленте сообщества информацию, которая не имеет никакого отношения к деятельности властей столицы.

— Убедительная просьба к интернет-читателям! Проверяйте информацию в официальных источниках. Вся достоверная и актуальная информация, касающаяся жизнедеятельности нашего города, находится на официальном сайте администрации, — добавил Кулемзин.

Однако в последние дни пострадала не только страницы горадминистрации «ВКонтакте». Глава города сообщил, что социальная сеть Facebook временно заблокировала его страницу за публикацию поста о памяти первого Главы ДНР Александра Захарченко.

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