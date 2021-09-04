Погода в Донецке: 5 сентября будет пасмурно, без осадков

Несмотря на ясное утро, днем в столице Республики установится пасмурная и прохладная погода Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Несмотря на ясное утро, днем в столице Донецкой Народной Республики установится пасмурная и прохладная погода. Существенных осадков не предвидится, говорят синоптики.

Утром столбики термометров покажут за окном +8…+13 градусов тепла, днем воздух прогреется немного больше - в пределах +15…+17 градусов по Цельсию.

Ветер северный, со скоростью воздушных масс до 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748-749 мм ртутного столба.

5 сентября в народе отмечают день святого Луппа. В давние времена погоду предкам предсказывали журавли: если они летели на юг - то зима обещала быть ранней, если летели низко - зима должна была быть теплой, если высоко - соответственно, холодной. Если птицы летели молча, быстро и низко - ждали скорого ненастья.

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Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин (подробнее)