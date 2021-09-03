18 сентября на фестивале кузнечного мастерства в Донецке выступит знаменитый силач Дмитрий Халаджи

Халаджи попал в Книгу рекордов Гиннесса, как исполнитель более 60 рекордов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

18 сентября в донецком парке кованых фигур 18 сентября пройдет фестиваль кузнечного мастерства. Мероприятие посетит знаменитый силач Дмитрий Халаджи. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- Мероприятия начнутся с презентации новой скульптуры, посвященной 20-летию создания парка, и выступления конно-спортивного клуба «Татерсаль», - говорится в сообщении.

Алексей Валерьевич рассказал, что в ходе всего фестивального дня кузнецы будут проводить мастер-классы.

- Фестиваль посетит знаменитый уроженец Донбасса, богатырь с мировым именем, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Дмитрий Халаджи. Он подарит дончанам силовое и реслинг-шоу, - анонсировал мэр столицы Республики.

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Это настоящая легенда. Он прославился как спортсмен–тяжелоатлет и как актер. Силач, попавший в Книгу рекордов Гиннесса, как исполнитель более 60 рекордов. А еще Халаджи не бросил борющийся Донбасс в тяжелые военные годы и с успехом выступал в донецком цирке «Космос» и ставил новые рекорды (подробнее)