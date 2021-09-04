Из госбюджета ЛНР выделят деньги на покупку жилья военным

В Республике продолжат улучшать условия жизни военнослужащих и их семей
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Из государственного бюджета Луганской Народной Республики выделят деньги на покупку жилья военным. Об этом сообщил Глава ЛНР Леонид Пасечник.
- Приняли решение о выделении из госбюджета Республики средств на приобретение жилья отдельным категориям военнослужащих, - сказал руководитель страны.
Уточняется, что Правительство ЛНР уже утвердило порядок отбора таких претендентов.
- Право на приобретения жилья может быть предоставлено военнослужащим Народной милиции, проходящим службу не менее 3 лет по состоянию на 21 мая 2021 года с обязательством ее продолжения после получения жилья не менее 5 лет, - уточнил Леонид Пасечник.
Претендовать на такую меру поддержки смогут также военные с I группой инвалидности, полученной ими за время несения службы, и члены семей погибших защитников ЛНР. Претенденты будут выбирать квартиры сами - в рамках предоставленной им субсидии. Отбором претендующих на приобретение жилья займется специальная межведомственная комиссия, состав которой лично утвердит Глава ЛНР.
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