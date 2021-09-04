Коронавирусом в ДНР заболели за день больше 500 человек

За сутки медики провели 984 лабораторных исследования Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коронавирус продолжает ставить новые антирекорды по заболеваемости среди жителей ДНР. За сутки медики зарегистрировали в Республике 514 новых случаев заражения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

- За 3 сентября провели 984 исследования, в ходе которых выявили 391 новый случай заболевания, а у 123 пациентов диагноз «COVID-19» установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве также отметили, что за указанный период 40 пациентов скончались от последствий болезни, а 248 заболевшим удалось пойти на поправку. В больницы обратились за помощью 209 человек с пневмонией - это на 45 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них медики госпитализировали 135 человек.

Таким образом, за все время пандемии в Республике зарегистрировали 58225 случаев заражения жителей COVID-19. Из них 46458 пациентов уже пролечились и выздоровели, 7570 все еще продолжают лечение, 4197 умерли.

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