В Донецке горела многоэтажка, пострадали три человека

В тушении пожара участвовали 11 человек личного состава. Фото: МЧС ДНР

В пятницу на улице Северская Киевского района Донецка в одном из девятиэтажных жилых домов загорелась квартира. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- В результате возгорания квартиры на 6-ом этаже пострадали три человека - мужчина 1983-го, женщина 1984-го и подросток 2008 года рождения, - сообщили детали произошедшего в ведомстве.

Уточняется, что от госпитализации пострадавшие отказались. Огонь уничтожил кондиционер, три метра электропроводки и натяжной потолок в комнате площадью в 18 квадратных метров. В тушении пожара участвовали больше десяти человек.

В спасательной службе также сообщили, что еще один инцидент произошел в этот день в Харцызске, где во время пожара в подвале многоэтажного дома едва не отравился угарным газом 46-летний мужчина, но работники МЧС подоспели вовремя и вывели его на улицу. А в Макеевке спасатели помогли выбраться из загоревшегося двухэтажного дома троим жильцам.

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