В ЛНР сгорела крыша в четырехэтажном жилом доме

Огонь полностью уничтожил крышу многоэтажки. Фото ГУП «Луганьмедиа»

Сотрудники МЧС ЛНР ликвидировали масштабный пожар в четырехэтажном жилом доме в Свердловске. Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв и пострадавших. Об этом сообщил корреспондент «Луганьмедиа».

Происшествие случилось на улице Покрышкина в районе интерната в доме № 3. По словам очевидцев, около 12:30 загорелся балкон в квартире 29, хозяева жилья в этот момент были на работе.

При тушении были задействованы силы четырех пожарных частей из Свердловска, Червонопартизанска, поселков Шахтерский и Дзержинский. С огнем боролись два с половиной часа.

Жители 32 квартир остались без крыши, электричества и интернета. Газ также временно перекрыт. В некоторых квартирах четвертого этажа повреждены окна. Причина возгорания уточняется.

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