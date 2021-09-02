В заповеднике «Хомутовская степь – Меотида» пожар уничтожил 25 гектаров растительности

Для тушения пожара от МЧС привлекались 4 спецмашины и 18 сотрудников. Фото: МЧС ДНР

1 сентября в селе Хомутово Новоазовского района произошел пожар на биосферно особо охраняемой природной территории «Хомутовская степь – Меотида». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Огнем уничтожено 25 га сухой травы на открытой территории, - говорится в сообщении.

От МЧС ДНР привлекались 4 спецмашины и 18 сотрудников. От заповедника - 1 машина и 1 сотрудник.

В этот же день в Донецке сгорел цех по производству матрасов. Огонь уничтожил на площади 120 кв. метров кровлю, оборудование внутри цеха, ветошь и тканевые обрезки. Происшествие случилось на улице Бессарабская Буденновского района.

Причина возгорания выясняется. От МЧС ДНР привлекались дежурная смена службы пожаротушения ЦУКС, 6 спецмашин и 26 сотрудников.

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