МЧС ЛНР продлило действие высшего класса пожарной опасности

Чрезвычайная степень пожарной опасности сохраняется на большей части территории ЛНР. Фото: МЧС ДНР

Центр гидрометеорологии МЧС ЛНР объявил о продлении действия высшего класса пожарной опасности до 2 сентября включительно. Такое решение было принято в связи со сложной пожарной обстановкой на большей части территории Республики.

— 1 – 2 сентября на большей части территории Республики сохранится чрезвычайная степень пожарной опасности – 5-й класс, — предупреждают синоптики.

Напомним, что пятый класс пожарной опасности в ЛНР был объявлен метеорологами еще 26 августа в связи с тяжелыми погодными условиями.

Пожароопасность определяет особое состояние атмосферы. В том числе высокий температурный фон, низкое содержание водяного пара в воздухе, отсутствие дождей и другие факторы, которые могут повлечь за собой самовозгорание в лесных массивах или сухой травы в полях. Не редко причиной возникновения очага распространения опасности становилась деятельность человека при обращении с огнем.

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