У линии соприкосновения в ЛНР появились знаки минной опасности

Представительство ЛНР в СЦКК установила предупреждающие знаки [архивное фото] Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В населенных пунктах у линии соприкосновения в ЛНР появились знаки, предупреждающие о минной опасности. Их установили сотрудники Представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— В августе велась работа по установке знаков минной опасности в прифронтовых районах Республики с целью предотвращения случаев получения гражданами минно-взрывных травм, — отметили в Представительстве.

Кроме того, местных жителей предупредили об опасности посещения берегов реки Северский Донец и лесополос в прифронтовой зоне. Именно на этих участках выше вероятность наткнуться на взрывоопасное устройство.

Отметим, что за прошедший месяц саперы Народной милиции ЛНР очистили от взрывчатки территорию площадью 85,1 тысячи квадратных метров. В результате было обнаружено и обезврежено 24 взрывоопасных предмета.

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