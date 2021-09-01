Представительство ЛНР в СЦКК: Жертвами вооруженной агрессии ВСУ в августе стали четыре человека

Среди жертв украинской агрессии в этом месяце есть мирный житель Фото: Юлия АНДРИЕНКО

За прошедший месяц жертвами вооруженной агрессии украинских боевиков в Донбассе стали четыре человека. Трое из них получили ранения, а один погиб. Об этом сообщает Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— Жертвами вооруженной агрессии вооруженных формирований Украины в августе стали четыре человека: один мирный житель ранен, один военнослужащий погиб и два защитника Республики получили ранения, — говорится в сообщении.

Инцидент с мирным жителем произошел 9 августа. Киевские силовики открыли огонь по поселку Голубовское. В результате ранения получила мирная жительница. Врачи установили у нее минно-взрывную и закрытую-черепно-мозговую травмы, а также перелом челюсти и ушиб костей носа.

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года больше 20 раз заверяли о достижении соглашению по соблюдению «режима тишины». Однако киевские силовики вскоре сами неоднократно нарушали условия перемирий. Они открывали огонь по населенным пунктам ЛНР из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате чего страдало мирное население.

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