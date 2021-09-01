Боевики ВСУ собственноручно уничтожили свой блиндаж с боеприпасами

В блиндаже хранились боеприпасы и военное имущество. Фото: штаб ООС

Боевики ВСУ собственными руками уничтожили блиндаж подразделения, где хранились боеприпасы. Возгорание произошло из-за неудачной попытки избавиться от сухой травы. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— В зоне ответственности третьего механизированного батальона 24-й бригады украинские боевики осуществили поджог сухой растительности. Из-за неконтролируемого распространения огня произошло возгорание блиндажа с боеприпасами и военным имуществом, — говорится в сообщении.

Кроме того, опасаясь взысканий со стороны командования комбат решил не докладывать о произошедшем. Вместо этого он решил списать сдетонировавшие боеприпасы. Якобы они были использованы во время проведения занятий по огневой подготовке. А сгоревшее военное имущество планирует восстановить за счет виновных подопечных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омбудсмен ДНР призвала международные организации отреагировать на ранение двух детей в Горловке

Дарья Морозова направила официальные обращения в ООН, ОБСЕ, ЮНИСЕФ и Красный Крест (подробнее)