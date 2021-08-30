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Политика30 августа 2021 16:38

Омбудсмен ДНР призвала международные организации отреагировать на ранение двух детей в Горловке

Дарья Морозова направила официальные обращения в ООН, ОБСЕ, ЮНИСЕФ и Красный Крест
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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Дарья Морозова

Дарья Морозова

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова направила официальные обращения в ООН, ОБСЕ, ЮНИСЕФ и Красный Крест с призывом отреагировать на ранение в результате украинского обстрела двух детей в Горловке. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике.

- По факту указанных преступлений мною были направлены официальные обращения в адрес специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, ЮНИСЕФ и Международного комитета Красного Креста с призывом отреагировать на данный инцидент для недопущения подобных преступлений в будущем, - сказала Дарья Васильевна.

Напомним, в результате обстрелов Горловки, телесные повреждения получили дети 2011 и 2013 годов рождения.

Также в результате обстрела Донецка осколочные ранения получил мужчина, 1962 года рождения.

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