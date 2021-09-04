Еще 11 смертей: В ЛНР сообщили о ситуации с COVID-19

Справиться с опасным вирусом удается не всем Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в Луганской Народной Республике медики выявили 99 новых случаев заражения жителей коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших за время пандемии уже достигло отметки в 9494 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ЛНР.

- В больницах Республики необходимое лечение проходят 1094 человека. Выздоровели после болезни и были сняты с учета 7459 пациентов. Из них 66 человек пошли на поправку за прошедший день, - рассказали в ведомстве.

Однако справиться с опасным вирусом удается далеко не всем. Коронавирус стал причиной смерти еще нескольких людей.

- Зарегистрировали 11 летальных случаев за сутки, - сообщили в Минздраве ЛНР.

Таким образом, за все время в Республике погиб 941 пациент с ковидом. Медики напоминают: протекание коронавирусной инфекции может осложняться пневмонией и прогрессированием основных хронических заболеваний. Они-то и становятся основной причиной смертей.

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