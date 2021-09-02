Жительница Горловки изувечила тяпкой лицо 47-летней соседки

Происшествие случилось в Центрально-Городском районе. Фото: МВД ДНР

До 10 лет лишения свободы грозит 40-летней горловчанке, которая ударила тяпкой 47-летнюю соседку. Но сначала подрались собаки соседей. Происшествие случилось в Центрально-Городском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

Сотрудники полиции установили, что на собаку обвиняемой напала овчарка потерпевшей. Разозлившись, злоумышленница нанесла соседке тяпкой несколько ударов по лицу, а затем по рукам, которыми женщина пыталась защититься. Остановил разъяренную горловчанку один из соседей.

- Потерпевшей причинены ушибленные раны лба, сотрясение головного мозга, ушибленная рана локтевого сустава, - сообщил старший следователь Центрально-Городского райотдела полиции Руслан Тагиров. – Рубцы имеют неизгладимый характер и обезображивают лицо пострадавшей.

Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК ДНР (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившиеся в неизгладимом обезображивании лица, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донецкий психотерапевт о начале школьной поры: Родителям не надо нервничать, ведь дети это чувствуют

Эксперт «КП» дал дельные рекомендации взрослым (подробнее)