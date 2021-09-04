Прошедшие сутки в Донбассе прошли мирно: ВСУ не открывали огонь по ДНР

Тем временем в Луганской Народной Республике сообщили об одном обстреле территории за прошедший день. Фото: штаб «ООС»

Прошедшие сутки на линии соприкосновения в Донбассе прошли относительно тихо. Впервые за последнее время украинские войска не нарушали условий перемирия и соблюдали договоренности о полном прекращении огня. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- За прошедшие сутки нарушений Комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня со стороны украинских боевиков не зафиксировано, - рассказали в оборонном ведомстве страны.

Тем временем в Луганской Народной Республике сообщили об одном обстреле территории за прошедший день. Такие данные предоставили наблюдатели в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Обстрелу подвергся район поселка Золотое-5, огонь по нему велся из противотанкового гранатомета РПГ-7 и стрелкового оружия, - доложили представители ЛНР.

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