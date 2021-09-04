Глава ЛНР поздравил жителей Республики с 78-ой годовщиной освобождения Ворошиловградской области

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Фото: сайт Главы ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник обратился к жителям Республики по случаю 78-ой годовщины освобождения Ворошиловградской области от немецко-фашистских захватчиков. Руководитель страны напомнил, что святая обязанность потомков - помнить о том, какой ценой их дедам и прадедам удалось разгромить нацистский режим.

- В боях за Ворошиловградскую область, каждый дом и улицу погибло свыше 100 тысяч земляков, еще около 60 тысяч человек вывезли на принудительные работы в Германию. Оккупация длилась больше года - с июля 1942-го по сентябрь 1943-го. За это время солдаты и офицеры Красной Армии, труженики тыла показали истинный пример мужества и героизма в борьбе за мирное будущее Отчизны, - отметил он.

По словам Леонида Пасечника, спустя семь десятилетий луганчане снова вынуждены защищать рубежи своей страны от коричневой чумы и отстаивать свободу Русского мира.

- Уверен, мы повторим подвиг предков. Победа обязательно будет за нами! - сказал Глава ЛНР.

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Об этом сообщили в пресс-службе Русского центра (подробнее)