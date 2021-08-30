«День освобождения Донбасса – 2021»: На Саур-Могиле пройдет съезд ветеранов «Защитники России»

Саур-Могила Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков на Саур-Могиле соберутся больше пяти тысяч ветеранов-участников боевых действий Великой Отечественной войны, Советской войны в Афганистане, Чеченской войны, Грузино-абхазской войны, вооруженного конфликта в Приднестровье, Южной Осетии и войны в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Русского центра.

- Состоится церемония награждения государственными наградами ДНР. В завершение мероприятия в память о всех защитниках Родины представители Российского мотоклуба «Ночные волки» совместно с депутатами «Единой России» и ветеранами боевых действий высадят на Саур-Могиле более 500 деревьев, привезенных из разных уголков России, - сообщили в Русском центре.

Отмечается, что саженцы привезут с Куликова поля, из Троице-Сергиевой Лавры, с Молодинского поля, из Великого Новгорода и Переславль-Залесского.

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