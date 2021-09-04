В Россию - за паспортами: С начала года для жителей ДНР организовали более 2000 спецрейсов в РФ

С начала выдачи российских паспортов помощью перевозчиков уже воспользовались почти 285 тысяч жителей Республики. Фото: Минтранс ДНР

С начала этого года для жителей ДНР были организованы уже более 2 тысяч автобусных рейсов в Российскую Федерацию - для помощи в получении паспортов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Донецкой Народной Республики.

- За 8 месяцев 2021 года специалисты Минтранса оказали содействие в подвозе 104,8 тысячи граждан Донецкой Народной Республики к пунктам выдачи российских паспортов в Ростовскую область. Перевозчики выполнили более 2,3 тысячи рейсов, - рассказали подробности в ведомстве.

Как уточнили в Минтрансе, поездки осуществляются каждый день, за исключением воскресенья. Автобусы выезжают из Донецка и Горловки и следуют через Макеевку, Харцызск, Зугрэс, Шахтерск, Торез, Снежное, Енакиево, Ждановку, Кировское, Старобешево, Тельманово и Новоазовск.

С начала процесса выдачи российских паспортов помощью перевозчиков уже воспользовались почти 285 тысяч жителей Республики.

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