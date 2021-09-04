В Донецке организовали большой праздник для детей из интернатов и детдомов

Ребятам напомнили, что они важны и любимы. Фото: ОД ОД «Донецкая Республика»

В Донецке организовали яркий праздник для воспитанников школ-интернатов и детдомов. Более тысячи ребят со всех уголков Республики съехались в эту пятницу в столичный комплекс «Артемида», где для них подготовили большую развлекательную программу. Об этом сообщили организаторы мероприятия - активисты общественного движения «Донецкая Республика».

Уточняется, что в сценарий праздника были включены игровые моменты, викторины и подвижные игры. Ребят также развлекали аниматоры и артисты Донецкого академического театра кукол, выступившие со спектаклем «Теремок».

- Сегодня нам удалось подарить теплый праздник детям, оставшимся без родительского попечения. Хочется уделять им как можно больше внимания, чтобы они чувствовали себя любимыми и нужными. Ведь история знает огромное количество талантливых людей, которые воспитывались в детских домах и смогли реализовать свои способности, - отметили в организации.

Сообщается, что в ближайшее время подобную развлекательную программу увидят еще 1200 воспитанников интернатов и детдомов в ДНР. Волонтеры посетят детей непосредственно по месту учебы.

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