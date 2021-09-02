В ДНР пройдет фестиваль-конкурс для людей с ограниченными возможностями здоровья «Хочу на сцену»

Прием заявок начался 1 сентября и продлится до 14 ноября. Фото: vk.com/rdntk18

Фестиваль-конкурс для людей с ограниченными возможностями здоровья «Хочу на сцену» пройдет в ДНР осенью. Прием заявок начался 1 сентября и продлится до 14 ноября. Об этом сегодня сообщил директор Республиканского дома народного творчества и кино (РДНТК) Максим Романовский.

Фестиваль-конкурс организован с целью выявления творчески одаренных людей с ограниченными возможностями, создания условий для их самореализации, стимулирования развития творческой активности в различных жанрах искусства, а также, как средство их реабилитации и содействия в адаптации, – сказал Романовский.

Он сообщил, что предусмотрено четыре номинации. Это декоративно-прикладное и изобразительное искусство. Инструментальный жанр. Вокальное искусство. И художественное слово. Более подробно об условиях конкурса можно узнать на странице РДНТК в соцсетях.

- По итогам принятых заявок будет представлена видеоверсия отобранных номеров, которые пройдут на конкурс. Лучшие номера покажут широкой публике, – отметил Романовский.

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