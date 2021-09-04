В ДНР предупредили об изменениях работы пропускного пункта под Еленовкой

Передвижение граждан и транспорта ограничат на определенное время Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Передвижение граждан через контрольно-пропускной пункт на линии разграничения между Украиной и ДНР будет приостановлено на определенное время. Об этом сообщили в Межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

- По техническим причинам 17 и 24 сентября 2021 года КПВВ «Еленовка» не будет осуществлять пропуск граждан и транспортных средств на въезд и выезд, - рассказали там.

Напомним, на линии соприкосновения между ДНР и подконтрольной Киеву территорией существуют 4 пропускных пункта. В связи с пандемией коронавируса действующим на данный момент является только один - это «Новотроицкое - Еленовка».

Пересечь его при выезде из Республики можно только с украинской пропиской, а при въезде обратно необходимо получить разрешение от оперативного штаба. До нынешнего времени гуманитарный коридор работал 2 раза в неделю - по понедельникам и пятницам.

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