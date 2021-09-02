На Украине чиновники украли 5 миллионов гривен у пенсионеров из республик Донбасса

Не все пенсионеры из ДНР и ЛНР могут поехать на Украину, чтобы оформить и получать выплаты. Фото: ГМ «Пролиска»

В Харьковской области чиновники присвоили почти 5 миллионов гривен (13,5 миллиона рублей), якобы «выплаченные» на пенсии жителям республик Донбасса. По данным следствия, которое ведет СБУ, к схемам с деньгами причастны должностные лица Пенсионного фонда и «Ощадбанка».

Пользуясь служебным положением, мошенники вносили недостоверные сведения в базу данных — меняли информацию о выплатах пенсий лицам, находящимся в ДНР и ЛНР. После этого сообщники оформляли банковские карточки и получали на них средства. Все это происходило без ведома самих пенсионеров. Как уточнили в СБУ, такая схема действовала в течение нескольких лет.

У подельников изъяли незаконно оформленные банковские карты и черновую документацию, которая доказывает многомиллионные схемы с социальными выплатами. Участники сделки привлекаются к ответственности по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин) УК Украины. Им светит от трех до восьми лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как в ДНР после смерти одного из супругов оформить право собственности на имущество

В Министерстве юстиции Республики разъяснили, что считается совместно нажитым имуществом и порядок оформления наследства (подробнее)