Украинские военные и сотрудники СБУ под видом учений ограбили десятки мирных жителей Донбасса

Силовики грабили жителей. Фото: штаб ООС

С конца августа по начало сентября украинская армия, нацгвардия и служба безопасности Украины провели в Донбассе учения по противодействию террористическим угрозам. В ходе этого – вламывались в дома жителей подконтрольных Киеву районов и угоняли авто. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

- Тренировки прошли в Северодонецке, Лисичанске, Мариуполе, Славянске и Краматорске, - рассказывает он. - Под прикрытием учений силовики вламывались в дома граждан, беспричинно останавливали личный транспорт и проверяли документы у населения.

Басурин отметил, что установлены десятки случаев обращений граждан в украинскую прокуратуру по фактам мародерства, вымогательства и угона транспортных средств в ходе проведения учений.

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