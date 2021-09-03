За два дня офицеры ВСУ украли и продали 19 тонн топлива. Фото: штаб ООС

Офицеры украинской армии в так называемой зоне операции объединенных сил за два дня украли и продали 19 тонн горюче-смазочных материалов. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- В 24-й бригаде ВСУ вскрыт факт продажи должностными лицами соединения с начала текущего месяца семи тонн бензина и 12 тонн дизтоплива, - сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

Он отметил, что все топливо было списано как использованное при эксплуатации 27 единиц техники, фактически находящейся в неисправном состоянии.

- Очередной случай продажи ГСМ был предотвращен 2 сентября в населенном пункте Попасная сотрудниками военной контрразведки СБУ, которые задержали офицера 3-го батальона при попытке продажи гражданским лицам 500 литров дизельного топлива, - рассказал Филипоненко.

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