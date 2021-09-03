Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 сентября 2021 22:12

50-й сезон в Луганском цирке откроют артисты из ЛНР, России и Белоруси

Об этом заявил директор Луганского государственного цирка Дмитрий Касьян
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Луганский цирк отрывает 50-й сезон. Фото: ЛИЦ

Луганский цирк отрывает 50-й сезон. Фото: ЛИЦ

18 сентября Луганский государственный цирк стартует 50-й сезон. Его откроют артисты из Луганской Народной Республики, России и Белоруси новой программой «Феерия». Об этом сообщил директор цирка Дмитрий Касьян.

- Программа будет очень яркой, так что милости просим, - говорит он. - Мы постараемся в этом сезоне не обмануть ожидания зрителей.

Касьян рассказал, что увидят зрители в новой программе.

- Воздушных гимнастов, акробатов, жонглеров, ходулистов, дрессированных медведей на мотоциклах, велосипедах и гироскутерах, обезьян-капуцинов, летающих на дирижабле над зрительным залом и другие номера, - анонсировал директор цирка.

Представления будут проходить до 17 октября по субботам и воскресеньям в 11.00 и 15.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подарит дончанам силовое и реслинг-шоу: В Донецке в парке кованых фигур выступит рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Дмитрий Халаджи

18 сентября богатырь с мировым именем посетит фестиваль кузнечного мастерства в Донецке (подробнее)