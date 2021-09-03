50-й сезон в Луганском цирке откроют артисты из ЛНР, России и Белоруси

Луганский цирк отрывает 50-й сезон. Фото: ЛИЦ

18 сентября Луганский государственный цирк стартует 50-й сезон. Его откроют артисты из Луганской Народной Республики, России и Белоруси новой программой «Феерия». Об этом сообщил директор цирка Дмитрий Касьян.

- Программа будет очень яркой, так что милости просим, - говорит он. - Мы постараемся в этом сезоне не обмануть ожидания зрителей.

Касьян рассказал, что увидят зрители в новой программе.

- Воздушных гимнастов, акробатов, жонглеров, ходулистов, дрессированных медведей на мотоциклах, велосипедах и гироскутерах, обезьян-капуцинов, летающих на дирижабле над зрительным залом и другие номера, - анонсировал директор цирка.

Представления будут проходить до 17 октября по субботам и воскресеньям в 11.00 и 15.00.

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