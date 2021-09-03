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Политика3 сентября 2021 15:40

Украинская армия не пропустила ОБСЕ в сторону Широкино

Об этом сообщили в оборонном ведомстве ДНР
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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ВСУ продолжают препятствовать работе ОБСЕ

ВСУ продолжают препятствовать работе ОБСЕ

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Солдаты 128-й бригады украинских вооруженных формирований не пропустили сотрудников Международной наблюдательной миссии ОБСЕ, которые следовали в сторону села Широкино. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- В районе населенного пункта Бердянское боевики 128-й бригады ВСУ не пропустили патруль СММ ОБСЕ, следовавший в направлении Широкино, - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Республики отметили, что киевские силовики продолжают препятствовать пролету беспилотников ОБСЕ.

- В минувшие сутки украинские военные применили станции радиоэлектронной борьбы для подавления каналов управления беспилотниками миссии в районе сел Южное, Талаковка, Сопино и Бердянское. Отмечается, что наблюдатели вынуждены были отменить полеты БЛА в указанных точках, - сказали в Народной милиции ДНР.

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