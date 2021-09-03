«Хорошо подумайте!» Глава ЛНР Леонид Пасечник обратился к Зеленскому

Леонид Пасечник. Фото: ЛИЦ

Итоги встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джозефом Байденом - еще одно подтверждение тому, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения. Об этом заявил Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Глава Луганской Народной Республики отметил, что 60 миллионов долларов, который Зеленский выпросил у Байдена, официальный Киев пустит не на улучшение качества жизни украинцев, а на закупку ракетных комплексов «Javelin».

В связи с риторикой украинского президента Леонид Пасечник обратился к Зеленскому.

- Владимир Александрович, все ваши пути по урегулированию конфликта, кроме выполнения Минских соглашений, прежде всего, чреваты мало прогнозируемыми последствиями для Украины и всего украинского народа. Если вам уже наплевать на жителей Донбасса, то подумайте хотя бы о рядовых украинцах и стране, в которой они и вы живете. Хорошо подумайте!

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