ВСУ обстреляли село Луганское в ДНР

ВСУ не прекращают стрелять. Фото: штаб ООС
За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины один раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
- Обстрел зафиксирован в районе села Луганское под Донецком, - говорится в сообщении.
Отмечается, что солдаты украинской армии выпустили по населенному пункту девять 120-миллиметровых мин.
- Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, - сказали в представительстве Республики в СЦКК, подчеркнув, что попытки задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины были вновь проигнорированы украинской стороной.
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